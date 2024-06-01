01 июня, 15:41Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ее гроб захоронили на аллее деятелей искусств.
Рядом расположены могилы народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.
Ранее в Покровском монастыре прошла церемония прощания с артисткой. Церемония продлилась три часа, там присутствовали муж актрисы Петр Чернышев и ее дети Анна и Майкл.
Попрощаться также пришли официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, фигурист и заслуженный мастер спорта Илья Авербух, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, фигурист Роман Костомаров, заслуженный артист Эдгард Запашный, российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и другие известные личности.
Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет. Последние несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием. У нее остались дочь Анна и сын Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым и дочь Мила от брака с фигуристом Чернышевым.
О болезни артистки стало известно в октябре 2019 года. Изначально ее семья не хотела разглашать детали. Лишь спустя время директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров признался, что Заворотнюк борется с глиобластомой.
Илья Авербух посетил церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк