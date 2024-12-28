Беременная Анна Заворотнюк вернулась в Россию из Дубая

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая недавно сообщила о своей беременности, прилетела из Дубая в Москву. Такую новость она озвучила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Дом, милый дом", – подписала она размещенную в соцсети фотографию из машины.

Заворотнюк забеременела от бизнесмена Тимура Исмаилова. Дочь актрисы рассказывала, что она познакомилась с ним во время учебы в Нью-Йорке 8 лет назад. Предприниматель сделал девушке предложение в 2021 году, а перед отъездом в ОАЭ они официально расписались.

Ранее режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк объявили, что ждут второго ребенка. О беременности пара рассказала во время съемок фильма "Сказка о царе Салтане", в котором Андреасян занимает пост продюсера, а Моряк заявлена в актерском составе. У пары уже есть годовалая дочь Элизабет.

