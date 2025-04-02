В Москве состоялся I тур третьего сезона Бизнес-лиги "Матч ТВ" по тэг-регби

Фото: пресс-служба ЦСКА

В Москве в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоялся I тур третьего сезона Бизнес-лиги "Матч ТВ" по тэг-регби.

В мероприятии приняли участие 27 команд, которые разделили на дивизионы "Спортивный" и "Корпоративный". Суммарно они провели почти 80 матчей.

На открытии тура выступили директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями телеканала "Матч ТВ" Елена Рудакова, депутат Госдумы Федерального собрания, председатель правления российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина, замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владимир Макаров и другие.

Кроме того, на мероприятии присутствовали представители РК ЦСКА Дарья Шестакова, Снежанна Кулькова, Петр Ботнараш, Андрей Гарбузов и ведущий тура Василий Артемьев.

Вместе с тем на церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве РК ЦСКА и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Призерами и обладателями других мест стали команды дивизиона "Корпоративный" МУФАСА, Х5 Group, КРОК и другие. Тем временем в дивизионе "Спортивный" отметились команды "СберМаркетинг", Менеджмент РК ЦСКА, ДСМИР и ряд других.

Следующий тур сезона пройдет 21 июня в Калининграде.

Между тем 6 апреля на территории Олимпийского комплекса "Лужники" стартует сезон шоссейных забегов от команды Бегового сообщества. В соревновании планируют принять участие около 7 тысяч человек. При этом почти половина из них выйдет на такой старт впервые.

Основной старт состоится в 10:00. Все, кто успешно финиширует, получат традиционные значки с символикой забега.