Семь тысяч спортсменов встретятся на забеге "Апрель" в "Лужниках"

Фото: Беговое сообщество

Сезон шоссейных забегов от команды Бегового сообщества (БС) стартует 6 апреля на территории Олимпийского комплекса "Лужники".

В соревновании "Апрель", которое состоится при поддержке правительства Москвы и столичного департамента спорта, планируют принять участие около 7 тысяч человек. При этом почти половина из них выйдет на такой старт впервые.

Откроют соревнование участники III этапа Студенческого кубка БС сезона-2024/25, которым предстоит преодолеть 5 километров по шоссе. Юноши выйдут на старт в 09:00, а девушки – на 15 минут позже. Перед началом забега участников ждет выступление групп поддержки, которые смогут побороться за звание лучшей команды.

Основной старт состоится в 10:00. Победителей в абсолютном первенстве ждут кубки, подарки от партнеров и денежные призы. Все, кто успешно финиширует, получат традиционные значки с символикой забега.

"Для многих участников – это первый шаг в их беговой истории. Здесь каждый может почувствовать себя частью большого сообщества и погрузиться в атмосферу беговой культуры. Это отличная возможность попробовать свои силы на небольшой дистанции и вдохновиться на новые достижения," – рассказал директор забега и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Ранее сообщалось, что москвичи могут присоединиться к бесплатным тренировкам по фитнесу и бегу в рамках весеннего сезона проекта "Мой спортивный район". Занятия проходят по вторникам и четвергам в 19:00 и по субботам – в 10:00 на 40 площадках в 10 округах столицы.

