Спортивный врач Мелехин: хруст суставов на тренировке не всегда говорит о патологии

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Хруст суставов во время спортивных занятий не всегда свидетельствует о наличии патологий, рассказал в эфире радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин.

"Многие говорят: "Вот у меня хрустят суставы, значит, у меня что-то ненормальное. Просто, возможно, так у человека сформированы кости", – пояснил медик.

При этом о наличии проблем говорят такие симптомы, как воспаление суставов, артрит или артроз. В таком случае необходимо проходить обследование. Однако если, кроме хруста, при нагрузках нет опухания, болей и нарушения подвижности сустава, а рентген и УЗИ не выявляют паталогических причин, то ни о каком заболевании речи не идет, подчеркнул врач.

По его словам, зачастую хруст в суставах возникает из-за неправильного проведения тренировки. В частности, Мелехин призывал не забывать делать разминку перед тем, как приступить к основным упражнениям. По приходе в зал медик рекомендовал сперва походить на беговой дорожке, сделать растяжку и разогреть мышцы, чтобы повысить их эластичность.

Также избавиться от хруста можно, пересмотрев план тренировок, отметил врач.

"Возможно, надо максимальную амплитуду упражнения уменьшить или что-то еще. Хруст – это больше психологический момент, чем физиологический. Просто на него нужно не обращать особо внимания, не зацикливаться на нем", – уточнил Мелехин.

Эффективным вариантом тренировки может стать пилатес, пишет Pravda.Ru. Он возник около ста лет назад как способ реабилитации после травм. Со временем этот метод трансформировался в полноценную систему для поддержания здоровья, силы и внутреннего баланса.

С помощью пилатеса можно обрести подтянутую фигуру, а также исправить осанку и укрепить мышечный корсет. При этом занятия не предполагают резких движений и ударной нагрузки. С помощью упражнений можно проработать не только поверхностные, но и глубокие мышцы.

В процессе особое внимание уделяется дыханию, поскольку каждое движение должно осуществляться одновременно с глубоким вдохом и выдохом, что способствует усилению эффекта.

Кроме того, в отличие от силовых и кардиотренировок, нагрузка при пилатесе равномерно распределяется на все тело. Мышцы работают в балансе, что также позволяет снизить риск травм. Уже через несколько недель те, кто все же начал заниматься пилатесом, отмечают, что у них пропадают боли в спине, улучшается подвижность суставов и осанка. Вместе с тем занятия помогают снизить тревожность и улучшить сон.

Максимальную пользу от пилатеса могут получить те, кому необходимо восстановиться после травм позвоночника и суставов. Также занятия рекомендуются людям с сидячим образом жизни и беременным, которые могут заниматься по специальной программе. Обратить внимание на такой вариант тренировок стоит и тем, кто хочет улучшить фигуру без стресса для организма.

Ранее москвичей пригласили присоединиться к бесплатным тренировкам по фитнесу и бегу, которые проводятся в рамках весеннего сезона проекта "Мой спортивный район". Организатором программы выступил департамент спорта. Тренировки будут способствовать укреплению здоровья, улучшению фигуры и развитию ключевых физических качеств: силы, выносливости, скорости, ловкости и быстроты.