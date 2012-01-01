Фитнес-эксперт Каневский назвал главные признаки хорошего тренера

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, по каким параметрам подбирать персонального тренера, чтобы не напороться на непрофессионала.



На днях я наткнулся на видео в Сети: авторы проводят параллель между тем, как проходило собеседование на должность персонального тренера 15 лет назад и как это делают сейчас.

В первом кадре директор клуба задает стандартные вопросы: какое образование у кандидата, какими спортивными регалиями он обладает, какой стаж работы в отрасли и знания по анатомии. На все кандидат легко отвечает и получает вердикт: "Мы с вами свяжемся".

Во втором кадре (наши дни) – молодой человек с электронной сигаретой в руках, у которого нет ни профильного образования, ни спортивных регалий, ни какого-либо опыта работы тренером вообще. При этом ему предлагают выйти на работу уже завтра.

Ирония заключается даже не в том, что человек, не имеющий вообще никакого отношения к отрасли, пытается устроиться на работу. Факт: ему эту работу дают. И как показывает практика, так происходит на самом деле.

Действительно, еще каких-нибудь десять лет назад, чтобы попасть на работу практически к любому сетевому игроку, нужно было иметь достаточно хорошее резюме. Причем, в первую очередь отдавалось предпочтение именно наличию образования, а также дополнительных курсов "повышения квалификации". Более того, во многих сетях в обязательном порядке проводили внутреннее обучение, плюс, ежегодно сотрудники сдавали тесты и экзамены, а также физподготовку.

Но потом все резко поменялось. Во-первых, из-за экономических, эпидемиологических факторов, когда многие крупные сети либо закрылись полностью, либо уменьшили количество клубов, а также персонал, отвечающий за обучение.



Во-вторых, на рынке стали появляться заведения, работающие с тренерским составом по системе аренды: когда тренер ежемесячно выплачивает клубу некую сумму, а все остальное забирает себе. Это стало настолько популярно, что даже те клубы, где всегда было принято брать сотрудников в штат и платить зарплату в зависимости от количества проведенных "персоналок", стали переходить именно на ареду.

Самое неприятное то, что владельцы бизнесов не боятся за возможные репутационные потери, так как клиент работает с тренером напрямую, платит ему деньги, договаривается о времени занятий. И если клиент получит травму, то и претензии будут только к "специалисту", с которым (если возникнет такая необходимость) клуб просто перестанет продлевать аренду.

Тогда возникает вполне логичный вопрос: как среднестатистическому клиенту выбрать тренера?

Здесь все достаточно просто и ответ лежит в начале статьи.

Квалифицированный специалист – это человек, обладающий одним из трех образований: медицинское, педагогическое либо спортивное. Причем как высшее, так и средне-специальное. Также важно наличие сертификата государственного образца по тому направлению, в котором работает соответствующий тренер:

персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу

инструктор тренажерного зала

тренер групповых программ

тренер водных программ

тренер детского фитнеса

тренер по йоге

тренер по кроссфит

тренер по пилатесу и так далее

Также важен стаж работы сотрудника, но при наличии образования, очевидно, что вы будете работать с грамотным человеком. Наличие опыта скорее сказывается на самом тренере, который быстрее подберет вам необходимую нагрузку.



Да, идеально, если у тренера и хорошее спортивное прошлое, но это в фитнес-отрасли не является приоритетом – важны именно профильные знания.

Тогда остается самый главный вопрос: а как узнать, есть ли образование у того тренера, к которому вы хотите пойти, например, по рекомендации, или если вы увидели его работу в зале или социальных сетях?

Здесь все очень просто: спросите об этом. Ни один человек, получивший образование, никогда не будет от вас этого скрывать. Иначе это будет выглядеть просто странно. Истинный специалист не без удовольствия расскажет про все свои дипломы и сертификаты. При их отсутствии же, наоборот, будет уходить от разговора.

Не стесняйтесь – спрашивайте! От этого будет зависеть не только ваш результата от тренировок, но и здоровье в целом.