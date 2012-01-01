Эксперт Каневский назвал стереотипы, которые мешают в борьбе за спортивное тело

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие распространенные заблуждения мешают получить качественный результат при занятиях фитнесом.



В столичных фитнес-клубах небывалый аншлаг. В "прайм-тайм" количество людей такое, что приходится стоять в очереди не то что на тренажер – в некоторых заведениях очереди возникают уже в гардеробе.

И это неудивительно, ведь именно с нового года большое количество людей, приобретя абонементы, начали наконец-то заниматься собой.

Но пройдет буквально месяц-полтора, и количество занимающихся начнет резко сокращаться (как правило, до 50 процентов от изначально ходивших клиентов). Почему так происходит?

Во-первых, из-за низкой мотивации, которая является краеугольным камнем для большинства людей. Во-вторых, из-за отсутствия специализированных, в том числе методических, знаний. А также потому, что многие люди опираются на распространенные стереотипы о фитнесе, что и приводит к быстрому отказу от тренировок ввиду отсутствия результата.

Сегодня мы поговорим о ряде таких стереотипов, чтобы вы или ваши знакомые не прекращали тренировки только потому, что ожидания не совпали с возможностями.

Сначала нужно похудеть, потом – качаться

Есть мнение, что ходить в тренажерный зал можно только после похудения. Причем неважно, сколько у человека лишних килограммов. Главное, что сначала "гоняем вес", а потом набираем мышечную массу.

Это заблуждение очень распространенное и ошибочное. Во-первых, потому, что при снижении жировой массы тела важен комплексный подход. Он включает в себя три основных принципа: корректировка питания, регулярные кардиотренировки и занятия в тренажерном зале. Причем это касается как мужчин, так и женщин.

Важно понимать, что именно благодаря работе с "железом" человек не только ускоряет обменные процессы. Тренируя мускулатуру и увеличивая процент мышечной массы, мы увеличиваем расход калорий в целом. То есть чем больше у человека мышц, тем больше калорий сгорает как во время тренировки, так и в повседневности. А это в свою очередь при соблюдении правильного режима питания будет помогать терять жировую массу тела.

Во-вторых, благодаря занятиям в тренажерном зале, одновременно теряя лишний вес, фигура быстрее становится более эстетичной, подтянутой и красивой. Формируется не только мышечный корсет, но и правильные и пропорционально развитые очертания. Другими словами, грамотно совмещая кардио- и силовые тренировки, вы получаете эффект 2 в 1: быстрее худеете и сразу строите тело.

Правда, важно понимать: чтобы добиться такого эффекта, занятий в неделю должно быть минимум четыре – две кардиотренировки и две силовые, примерно по часу.

Сочетать их не рекомендуется, так как, во-первых, это слишком большой объем нагрузки, что для фитнеса неправильно. Во-вторых, во время кардиотренировок организм использует в качестве источника энергии жировые отложения, в то время как во время силовых – гликоген (сахар), который у нас накапливается с приемами пищи в мышцах и печени.

То есть у каждой тренировки свое назначение и разные источники энергии, именно поэтому их и нужно разделять. Да, профессиональные спортсмены в период подготовки к соревнованиям сочетают силовые с кардиосессией в одной тренировке. Но для этого они проводят в клубе больше двух часов, плюс активно применяют большое количество спортивного питания, что для любителя просто неактуально.

Другими словами, ходите чаще, но не занимайтесь больше часа. Если у вас есть свободное время, посвятите его отдыху, без которого также невозможно полноценное восстановление.

Во время занятий жир превращается в мышцы, а если бросил тренировки, мышцы превращаются в жир

Сторонники первого утверждения уверены: чтобы похудеть, можно не ходить на кардио, так как во время силовых занятий жир "превратится" в мышцы. Да, как я сказал выше, такие тренировки способствуют снижению лишнего веса тела, но не потому, что "жир станет мышцами", а потому, что от них ускоряется метаболизм. Кроме того, происходит синтез белка, который является механизмом адаптации к силовым нагрузкам.

То есть рост мышц – это разновидность борьбы со стрессом, которым и является силовая нагрузка. Но если правильно заниматься и питаться, мышцы буду расти как у людей с избытком веса тела, так и у субтильных, про которых говорят "не в коня корм".

То есть наличие жировой массы никак не связано с ростом мышцы. Более того, это совершенно разные органические соединения.

Это же касается и обратного утверждения, что, если бросить качаться, мышцы превратятся в жир. Но здесь работает другой механизм. Когда человек регулярно и интенсивно занимался, у него был и соответствующий режим питания, который должен был обеспечивать энергией и строительным материалом мышечную ткань для качественных тренировок и восстановления.

Часто люди, которые бросают тренировки, не меняют режим питания, что и провоцирует рост лишнего веса тела, так как такое количество калорий организму просто не нужно. Более того, из-за отсутствия нагрузки мышечная ткань начинает разрушаться, деградировать по принципу обратимости (что не используется, то пропадает). Это и дает визуальный эффект "мягкого", потерявшего форму человека. Но это не означает, что мышцы превратились в жир! Их просто стало меньше.

То есть если нет каких-то веских причин прекращать тренировки, то делать этого просто не стоит. А если такая необходимость настала, то важно существенно снизить калорийность питания, чтобы избежать роста жировой массы тела.