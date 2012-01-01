Фитнес-эксперт Каневский развеял четыре популярных мифа о тренировках

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал о самых распространенных стереотипах про фитнес, про которые давно пора забыть.

Забудьте об этом

Всем знакомо выражение "набить оскомину", которое в переносном значении применяют в контексте, когда что-то очень надоело. Хотя изначально оскомина – это ощущение во рту, которое остается после большого количества чего-то кислого. Как ни крути, это что-то неприятное или даже утомляющее.

О такой вот "оскомине" вам с легкостью расскажут любой персональный тренер, врач, диетолог и другие специалисты, работающие с людьми. Из года в год клиенты или пациенты задают одни и те же вопросы, на которые неизбежно приходится отвечать, как бы того порой не хотелось. Ведь в большинстве своем они связаны с мифами, о которых уже давным-давно стоит забыть навсегда.

Сегодня я постараюсь разрушить часть стереотипов о фитнесе, от которых "набита оскомина" у любого тренера, работающего в отрасли много лет.

"После тренировки нельзя есть два часа"

Одно из самых распространенных заблуждений. На прямой вопрос, откуда такая информация, сторонники этой теории пожимают плечами: мол, так учили в школе.

Действительно, в советской практике присутствовали подобные рекомендации. Но на что они опирались, непонятно. На самом деле после как силовой тренировки, так и кардиосессии важно поесть в течение 40 минут. И связано это напрямую с тем, что после любого занятия у организма возникает повышенная потребность в питательных веществах для восстановления затраченных ресурсов.

Другими словами, своевременный прием пищи сказывается на восстановлении, а значит, и улучшении результатов от тренировок. Да, не стоит делать это сразу, как только вы сошли с тренажера: важно, чтобы снизился пульс и организм успокоился. Как правило, для этого достаточно сходить в душ и переодеться, после чего и можно перекусить.

"Тренажерный зал опасен для девушек"

Многие представительницы прекрасной половины человечества, несмотря на многолетнюю популяризацию занятий в тренажерном зале и развитие направления "фитнес-бикини", все равно с испугом смотрят в сторону "железа". Как правило, они убеждены, что тренировки с отягощением опасны по женской части. А самое главное, из-за таких занятий якобы можно стать похожей "на мужика".

Да, риск травм действительно есть, но только если неправильно подобрать нагрузку или заниматься без специалиста. На женское здоровье работа с отягощением вообще не влияет, кроме тех случаев, когда девушка начинает применять запрещенные препараты. Это, к сожалению, встречается в профессиональном спорте.

А вот истории с набором избыточной мышечной массы точно не стоит бояться. Во-первых, у женщин от природы существенно меньше тестостерона. Как известно, его основной функцией является развитие мужских половых признаков, включая и рост мышечной массы. Именно поэтому мужчины набирают ее проще.

Во-вторых, сам режим тренировки у девушек существенно отличается от работы на рост мышц в целом. Мужчины занимаются с отягощением, выполняя не больше 12 повторений и работая на износ. Девушкам же нужен незначительный вес снарядов с их редким увеличением и по 20–30 повторов. Таким образом, мускулатура хорошо прорабатывается и крепнет, но существенно не увеличивается.

"Локальное жиросжигание"

Мечтающих о плоском животе очень много, но еще больше тех, кто уверен, что для решения этой задачи достаточно выполнять одно – максимум два упражнения на пресс. Как правило, разочарование наступает уже на второй неделе тренировок.

Почему? Все просто!

Сжигание подкожной жировой клетчатки возможно, только когда организм начинает ее использовать как источник энергии для работающих мышц. И это не 3 подхода по 30 повторений, а длительная аэробная тренировка, например, на беговой дорожке, в бассейне или на велосипеде. Продолжительность такого занятия должна составлять не меньше 45 минут, а количество занятий в неделю – не менее 3.

Другими словами, если хочется плоский живот или убрать жировые отложения в других областях, придется проводить на тренировках довольно много времени.

"Тренировки опасны для здоровья"

Как правило, это частое заблуждение есть у тех, кто никогда серьезно не занимался спортом или в детстве получил травму на уроке физкультуры или в спортивной секции.

Важно понимать, что нагрузки соревновательного уровня и умеренные – это совершенно разные виды воздействия. В первом случае действительно есть риски получить травму. Именно поэтому заниматься спортом на соревновательном уровне нужно в детском-юношеской возрасте.

А вот людям старше 20–30 можно и нужно давать нагрузку только на поддержание своего здоровья. Да, это не исключает более серьезных занятий, но только если у конкретного человека возникает такое желание.

