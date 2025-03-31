Москвичи могут присоединиться к месяцу водных видов спорта

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Столичные спорткомплексы открывают цикл мероприятий, посвященный водным видам спорта. В течение месяца горожане смогут узнать больше о спортивной инфраструктуре, поучаствовать в конкурсах и других активностях, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В субботу, 5 апреля, с 10:00 до 12:30 в спорткомплексе "Академический" состоится мастер-класс для детей от 8 до 16 лет. Его проведет серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Красных.

В спорткомплексе "Ника" 24 апреля с 20:00 до 23:00 четырехкратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Алексей Брянский проведет мастер-класс для взрослых. Также посетителей московских бассейнов ждут открытые уроки по аквафитнесу и синхронному плаванию.

Кроме того, 21 апреля с 17:00 до 19:00 в павильоне № 27 на ВДНХ состоится круглый стол "Истории успехов олимпийских чемпионов СССР по плаванию". Гостям расскажут о достижениях советских пловцов и развитии водных видов спорта в стране.

Все мероприятия рассчитаны как на новичков, так и профессионалов. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Там же можно ознакомиться с расписанием.

В Москве в прошлом году за счет бюджетных и внебюджетных средств построили 17 спортивных объектов. Общая площадь сооружений составила порядка 140 тысяч квадратных метров. Наибольшее количество зданий появилось в ЦАО, указал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.