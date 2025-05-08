Временные ограничения будут действовать в Москве во время парада Победы

Торжественный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет в Москве 9 мая. В связи с этим в городе будет временно ограничено движение транспорта.

С 05:00 до 08:00 нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту, участкам Садового кольца, Оружейному переулку и Новинскому бульвару. С 05:30 и до окончания мероприятия закроют Котельническую, Московрецкую и Пречистенскую набережные, а также улицы Тверскую, Моховую, Охотный ряд и Кадашевскую набережную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.