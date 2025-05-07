Сбер разослал уведомления о сложностях с доступом в приложение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбер предупредил о возможных проблемах с доступом в приложение по причине неполадок в работе мобильного интернета в Москве и Подмосковье. Об этом сказано в сообщении банка, которое рассылается всем пользователям.

Для совершения операций советуют подключиться к сети Wi-Fi или попробовать войти в приложение позже.

Кроме того, предупреждают о возможных сложностях в работе не только банки, но и сервисы доставки продуктов, а также курьерские службы и операторы связи.

"Москва! Сегодня в отдельных районах города доступ к мобильному интернету может быть временно ограничен", – говорится в сообщении МТС.

В свою очередь, Мострансавто предупредил пассажиров о том, что перебои в работе мобильного интернета могут вызвать сложности в отображении общественного транспорта в приложениях.

"Диспетчерские службы Мострансавто готовы к работе в условиях возможных ограничений, связанных с навигационными системами. Принимаются все необходимые меры для организации транспортного обслуживания в период полной или частичной неработоспособности сетей мобильной связи", – добавил перевозчик.

В понедельник, 5 мая, пользователи стали жаловаться на неполадки в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС, "Билайн", "МегаФон", Yota и "Ростелеком". Больше всего обращений поступало из Москвы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

В "МегаФоне" и "Билайне" говорили, что проблемы возникли по независящим от операторов причинам. В Роскомнадзоре заявили, что не регистрировали каких-либо проблем в работе мобильных операторов.

Спустя время граждан предупредили о возможных перебоях со связью в Москве с 7 по 9 мая из-за праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается прибытие большого количества иностранных делегаций на высоком и высшем уровне.

