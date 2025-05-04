Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 13:30

Общество

В Москве заработал центр координации автопробега "Города-герои – города героев"

В Москве заработал центр координации автопробега "Города-герои – города героев"

Москвичам рассказали, как устроить пикник с шашлыками без нарушений

"Мой район. Новости": москвичи с диабетом могут получить бесплатные цифровые глюкометры

"Мой район. Новости": в Южном Тушине волонтеры плетут маскировочные сети для зоны СВО

Искусственный интеллект начал активно заменять специалистов в разных сферах

Более миллиона московских школьников примут участие в акции "Расскажи о своем герое"

В Москве 4 мая ожидается сильный дождь с грозой

Климатологи предупреждают об ускорении глобального потепления

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы магических и эзотерических услуг

Герой СВО вернулся домой после лишения обеих ног и вышел на работу

В столичном парламенте начал работу Ситуационный центр автопробега "Города-герои – города героев". Он будет координировать патриотическую акцию и в режиме онлайн собирать информацию со всех трех маршрутов. Северный стартует 5 мая в Мурманске, западный – в Бресте, а южный уже начался в Севастополе.

В автопробеге участвуют Герои России и Советского Союза, депутаты Мосгордумы и молодежь. Участники проедут через 17 российских и 3 белорусских региона, посещая мемориалы и встречаясь с местными жителями. Финал пройдет 8 мая в Москве – в день 60-летия присвоения почетных званий городам-героям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотранспортвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика