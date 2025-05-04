В Москве заработал центр координации автопробега "Города-герои – города героев"

В столичном парламенте начал работу Ситуационный центр автопробега "Города-герои – города героев". Он будет координировать патриотическую акцию и в режиме онлайн собирать информацию со всех трех маршрутов. Северный стартует 5 мая в Мурманске, западный – в Бресте, а южный уже начался в Севастополе.

В автопробеге участвуют Герои России и Советского Союза, депутаты Мосгордумы и молодежь. Участники проедут через 17 российских и 3 белорусских региона, посещая мемориалы и встречаясь с местными жителями. Финал пройдет 8 мая в Москве – в день 60-летия присвоения почетных званий городам-героям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.