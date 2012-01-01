Операторы мобильной связи и ряда сервисов в Москве заявили о сбоях в работе

В столице и Подмосковье начали фиксировать сбои в работе сотовой связи и мобильного интернета, а вместе с этим и ряда сервисов. О том, какие из них временно работают с перебоями, – в материале Москвы 24.

Мобильная связь и банки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Работа сотовых операторов ограниченна в столице до 9 мая включительно в связи с проведением мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы.



пресс-служба мэра и правительства Москвы Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы. Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам.

Мобильные операторы МегаФон, "Билайн" и МТС подтвердили сбои в работе, а онлайн-банки стали рекомендовать своим клиентам подключаться к Wi-Fi.

Кроме того, москвичей предупредили о возможных сложностях с денежными переводами, а также оплатой через СБП. Неполадки могут возникать также при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в офлайн-магазинах.

Кроме того, Мосгортранс рекомендовал пополнить карту "Тройку" до начала вторых майских праздников.

Магазины и доставки

Сбои наблюдаются и в работе ряда сервисов. Об изменениях в доставке еды уже сообщили "Яндекс", "Самокат" и "ВкусВилл". В последнем стала не доступна оплата картой курьеру, а также не работает экспресс-доставка.

Маркетплейсы рекомендуют приходить на пункты выдачи за покупками в другие дни или использовать Wi-Fi вместо мобильного интернета, а также заранее делать снимки QR-кодов, с помощью которых можно получить товар. Кроме того, онлайн-магазин одежды Lamoda посоветовал выбирать доставку товара в пункты выдачи, отказавшись от услуг курьера. О возможных перебоях предупредил и онлайн-кинотеатр IVI.

Помимо этого, с 22:00 8 мая до 14:00 9-го на ряде улиц в центре столицы будут закрыты магазины, кафе и рестораны.

Такси и кикшеринг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Также в столице наблюдаются сложности с работой такси: в некоторые зоны вызвать машину не получится. Такие проблемы у сервисов "Яндекс" и "Ситимобил".

"Когда пропадает мобильная связь, пассажиры временно не могут заказать такси или сталкиваются с тем, что поблизости нет машин – не все водители могут выйти на линию и принять заказ. Если не удается заказать такси, рекомендуем воспользоваться общественным транспортом или подождать, пока соединение восстановится", – рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

Кроме того, в связи с перебоями временно приостановлена работа велопроката. В пресс-службе "Велобайка" принесли извинения пользователям, а также пообещали пересчитать стоимость поездки и вернуть деньги в случае, если была списана лишняя сумма.

В свою очередь, кикшеринговые сервисы Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go" усилят техподдержку.

"Пользователи в любом случае смогут завершать поездки, но если возникнут проблемы с завершением – мы усилили работу поддержки на майские и в случае чего будем оперативно решать подобные вопросы", – подчеркнули в "МТС Юрент".

Отмечается, что при сбоях могут быть временно недоступны старт и завершение аренды каршеринга и самокатов. В этом случае помогут техспециалисты, которые завершат аренду или пересчитают оплату. Стоит учитывать, что во время сбоев может потребоваться больше времени на обработку обращений.