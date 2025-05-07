Работа велопроката в Москве приостановлена из-за проблем с сотовой связью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работа велопроката в Москве временно приостановлена в связи с перебоями в работе сотовых операторов. Об этом сообщает пресс-служба "Велобайка".

В компании пояснили, что из-за проблем с мобильной связью у пользователей могут возникнуть неполадки во время аренды велосипедов.

"Мы приняли решение временно приостановить работу сервиса, чтобы поездки оставались комфортными, а пользование прокатом дарило только позитивные эмоции", – сказано в заявлении "Велобайка".

Всем пользователям компания принесла извинения за доставленные неудобства, а также пообещала пересчитать стоимость поездки и вернуть деньги в случае, если была списана лишняя сумма.

С 5 мая пользователи начали жаловаться на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС, "Билайн", "МегаФон", Yota и "Ростелеком". Больше всего обращений поступало из Москвы.

Спустя время пользователей предупредили о возможных проблемах, которые будут возникать со связью в Москве в период с 7 по 9 мая. Это связано с тем, что в столицу будут прибывать иностранные делегации, которые планируют посетить праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сбер предупредил граждан о возможных проблемах с доступом в приложение. Для совершения операций пользователям порекомендовали подключиться к сети Wi-Fi или попробовать войти в приложение позже.

Кроме того, сообщали о возможных сложностях в работе сервисы доставки продуктов, курьерские службы и операторы связи. Мострансавто предупредил пассажиров о том, что могут возникать проблемы в отображении общественного транспорта в приложениях.

