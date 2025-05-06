Кикшеринговые сервисы усилят техподдержку в Москве в майские праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кикшеринговые сервисы Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go" усилят техподдержку в майские праздники в связи с возможными перебоями мобильного интернета в Москве. Об этом сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службы сервисов.

"Пользователи в любом случае смогут завершать поездки, но если возникнут проблемы с завершением – мы усилили работу поддержки на майские и в случае чего будем оперативно решать подобные вопросы", – поделились в "МТС Юрент".

Как пояснили в пресс-службе "Яндекс Go", возможные перебои с интернетом в праздничные дни могут затруднить аренду самокатов и автомобилей. При этом сервис такси продолжит работу в штатном режиме даже при нестабильном соединении – пассажиры гарантированно смогут добраться до места назначения.

"Когда связь восстановится, рекомендуем проверить, что поездка завершена в приложении и сумма за поездку рассчитана верно. И пассажиры, и водители могут обратиться в службу поддержки – специалисты проверят расчет даже спустя время", – объяснили в пресс-службе.

Кроме того, при сбоях могут быть временно недоступны старт и завершение аренды каршеринга и самокатов. В этом случае помогут специалисты техподдержки, которые завершат аренду или пересчитают оплату. Стоит учитывать, что во время сбоев может потребоваться больше времени на обработку обращений.

"Глобального сбоя у нас нет, могут из-за связи случаться единичные случаи у пользователей, но их оперативно решает служба поддержки", – рассказали в Whoosh.

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев советует заранее подстраховаться на случай проблем с арендой транспорта и обновить приложение до последней версии. Также важно фотографировать устройство при получении и возврате – включать GPS и время в кадре. Даже если операция прошла успешно, следует сохранять скриншоты подтверждений.

Ранее сервисы кикшеринга ограничили передвижение электросамокатов в центре Москвы. На этом транспорте нельзя передвигаться на Тверском бульваре, Новом Арбате и Тверской улице до станции метро "Маяковская".

Также не получится проехать на участке Садового кольца от Нового Арбата до станции "Таганская" и далее по всему Волгоградскому проспекту. Кроме того, ограничения распространились на территорию вокруг Кремля и Красной площади, Китай-города и острова Балчуг.