Сервисы кикшеринга ограничили передвижение электросамокатов в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервисы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go" ввели ограничения на передвижение электросамокатов на некоторых улицах в центре Москвы, пишет ТАСС.

Сейчас на электросамокатах нельзя передвигаться на Тверском бульваре, Новом Арбате и Тверской улице до станции метро "Маяковская". Также не получится проехать на участке Садового кольца от Нового Арбата до станции "Таганская" и далее по всему Волгоградскому проспекту.

Кроме того, ограничения распространились на территорию вокруг Кремля и Красной площади, Китай-города и острова Балчуг.

С 5 мая временные ограничения на передвижение и парковку на ряде улиц мегаполиса также начали действовать в отношении велосипедов городского проката. Меры, которые продлятся до 9 мая, введены из-за подготовки и проведения мероприятий ко Дню Победы.

Вместе с тем 7 и 9 мая свою работу временно приостановят станции столичной подземки "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Лубянка", "Китай-город", "Охотный ряд", "Арбатская", "Театральная", "Площадь революции", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина".