Проезд по трассе М-11 до Солнечногорска станет бесплатным 9 мая

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Участок трассы М-11 до Солнечногорска сделают бесплатным для легковых машин 9 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию СЗКК, которая управляет дорогой.

Водителям автомобилей разрешат не оплачивать проезд с 00:00 до 23:59. В компании отметили, что это станет подарком к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Кроме того, будет перенесена сезонная индексация тарифов.

Между тем в честь праздников парковки в городе станут бесплатными с 8 по 10 мая. Водители смогут оставить свои автомобили на всех столичных улицах, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах с динамическим тарифом.

Ранее стало известно об ограничениях в работе столичного метрополитена 7 и 9 мая. Они коснутся станций "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Лубянка", "Китай-город", "Охотный ряд", "Арбатская", "Театральная", "Площадь революции", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина".

