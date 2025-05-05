Движение и парковку велосипедов проката ограничили на ряде улиц Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения на передвижение и парковку велосипедов начнут действовать на некоторых улицах Москвы с 5 по 9 мая. Об этом предупредила пресс-служба городского проката "Велобайк".

Меры введены из-за подготовки и проведения мероприятий ко Дню Победы. В связи с этим велосипедистов призвали планировать свои маршруты заранее.

"Соблюдение временных ограничений – это вклад в безопасность и порядок в праздничные дни. Благодарим за понимание!" – добавили в сообщении.

При этом в честь праздников парковки в городе станут бесплатными с 8 по 10 мая. Водители смогут оставить автомобили на всех столичных улицах, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах с динамическим тарифом.

Вместе с тем в период майских праздников инспекторы МАДИ усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки на нескольких улицах Москвы. Проверяющих появится больше там, где водители чаще всего останавливаются под запрещающими знаками или на тротуарах.

