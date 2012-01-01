Эксперт Блинкин оценил идею повысить возраст управления каршерингом до 20 лет

В России хотят поднять минимальный возраст пользования каршерингом до 20 лет. Как это повлияет на дорожную безопасность и какие еще меры нужны для снижения числа ДТП с арендованными машинами, разбиралась Москва 24.

Провоцируют аварийные ситуации?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правила пользования каршерингом предложил изменить депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров. Свои идеи он направил главе Минтранса РФ Роману Старовойту.

В частности, Ветров считает необходимым предоставлять право пользоваться арендой машин не с 18, а с 20 лет. Также он предложил установить обязательный водительский стаж – не менее двух лет, и ввести единую цветовую раскраску каршеринговых авто, чтобы их было проще различать на дороге.

По мнению Ветрова, сервисы аренды машин отличаются доступностью, простотой использования и невысокой ценой. Поэтому услуга популярна среди молодых людей, не имеющих собственного транспорта и достаточного опыта управления им.

"Именно от водителя прокатного автомобиля можно ожидать рискованных маневров, ошибок и провоцирования аварийных ситуаций", – подчеркнул депутат.



Всего в 2024 году в России произошло 800 ДТП с каршеринговыми авто – на 4,4% больше по сравнению с 2023-м, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Также в таких авариях выросло количества раненых (с 964 до 1 017 человек) и погибших (с 53 до 57 человек). По данным центра, чаще всего происшествия возникают из-за превышения скорости, ошибок при выборе дистанции и несоблюдения очередности проезда. При этом в более чем 60% ДТП с каршерингом за рулем были водители от 20 до 34 лет.



Плата за ошибку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые требования к возрасту и стажу водителей каршеринга не приведут к снижению аварийности. Таким мнением с Москвой 24 поделился научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

"Здесь, прежде всего, вопрос ответственности: перед тем как человек получает водительское удостоверение, его надо качественно учить и впоследствии жестко экзаменовать. И если его действительно хорошо подготовили, риск ДТП существенно снижается", – указал эксперт.





Михаил Блинкин научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Чтобы происшествий с каршерингом стало меньше, в тариф аренды автомобиля включают стоимость страховки. И она, как правило, значительная. Это делается, чтобы тот, кто хочет взять машину, несколько раз подумал, прежде чем садиться за руль.

Схожее мнение в беседе с Москвой 24 выразил и член общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков. Он отметил, что многие компании уже сейчас устанавливают повышенные страховые взносы на аренду авто для граждан без опыта вождения.

В то же время эксперт обратил внимание, что причин ДТП с каршерингом слишком много, а потому каждый инцидент нужно рассматривать отдельно.

"Например, у того, кто получил права в 18 лет, а впервые сел за руль только в 40, риски спровоцировать аварию будут такими же, как и у молодого водителя. Поэтому лучше, если такие особенности будут учитываться", – указал Янков.

Таким образом, еще один способ борьбы с происшествиями на прокатных авто – введение индивидуальных тарифов, считает эксперт. С их помощью стоимость аренды могла бы высчитываться на основании стажа вождения пользователя и количества ДТП, участником которых он стал, заключил специалист.

