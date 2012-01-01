Эксперт Блинкин оценил идею повысить возраст управления каршерингом до 20 лет

В России хотят поднять минимальный возраст пользования каршерингом до 20 лет. Как это повлияет на дорожную безопасность и какие еще меры нужны для снижения числа ДТП с арендованными машинами, разбиралась Москва 24.
Провоцируют аварийные ситуации?
Правила пользования каршерингом предложил изменить депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров. Свои идеи он направил главе Минтранса РФ Роману Старовойту.
В частности, Ветров считает необходимым предоставлять право пользоваться арендой машин не с 18, а с 20 лет. Также он предложил установить обязательный водительский стаж – не менее двух лет, и ввести единую цветовую раскраску каршеринговых авто, чтобы их было проще различать на дороге.
По мнению Ветрова, сервисы аренды машин отличаются доступностью, простотой использования и невысокой ценой. Поэтому услуга популярна среди молодых людей, не имеющих собственного транспорта и достаточного опыта управления им.
"Именно от водителя прокатного автомобиля можно ожидать рискованных маневров, ошибок и провоцирования аварийных ситуаций", – подчеркнул депутат.
По данным центра, чаще всего происшествия возникают из-за превышения скорости, ошибок при выборе дистанции и несоблюдения очередности проезда. При этом в более чем 60% ДТП с каршерингом за рулем были водители от 20 до 34 лет.
Плата за ошибку
Новые требования к возрасту и стажу водителей каршеринга не приведут к снижению аварийности. Таким мнением с Москвой 24 поделился научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.
"Здесь, прежде всего, вопрос ответственности: перед тем как человек получает водительское удостоверение, его надо качественно учить и впоследствии жестко экзаменовать. И если его действительно хорошо подготовили, риск ДТП существенно снижается", – указал эксперт.
Схожее мнение в беседе с Москвой 24 выразил и член общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков. Он отметил, что многие компании уже сейчас устанавливают повышенные страховые взносы на аренду авто для граждан без опыта вождения.
В то же время эксперт обратил внимание, что причин ДТП с каршерингом слишком много, а потому каждый инцидент нужно рассматривать отдельно.
"Например, у того, кто получил права в 18 лет, а впервые сел за руль только в 40, риски спровоцировать аварию будут такими же, как и у молодого водителя. Поэтому лучше, если такие особенности будут учитываться", – указал Янков.
Таким образом, еще один способ борьбы с происшествиями на прокатных авто – введение индивидуальных тарифов, считает эксперт. С их помощью стоимость аренды могла бы высчитываться на основании стажа вождения пользователя и количества ДТП, участником которых он стал, заключил специалист.