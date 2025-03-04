Депутат Нилов предложил ограничить доступ к каршерингу лицам в возрасте до 21 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Необходимо запретить доступ к каршерингу лицам, не достигшим 21-летнего возраста. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, направив соответствующее обращение главе Минтранса России Роману Старовойту. Об этом сообщает RT.

Депутат отметил, что в последнее время в СМИ участились упоминания о трагических случаях с участием автомобилей каршеринга. Он напомнил, что 27 февраля в Нижнем Новгороде 18-летний мужчина за рулем арендованной машины потерял управление и на скорости 150 километров в час врезался в остановку общественного транспорта.

В связи с этим он указал на неуместность рекламных акций некоторых операторов каршеринга, сообщающих о снижении возраста, необходимого для аренды машины, и о полном отсутствии требований к водительскому стажу. Именно поэтому Нилов считает необходимым оперативно приступить к наведению порядка в сфере каршеринга.

Парламентарий предлагает не только ограничить доступ к услугам каршеринга для лиц, не достигших 21-летнего возраста, но и установить в арендованных машинах алкозамки, ограничить максимальную скорость до 120 километров в час и определить минимальный стаж вождения, который должен составлять 1,5 года.

Он также предлагает сделать обязательной функцию дистанционной блокировки двигателя во время преследования полицией нарушителя для того, чтобы избежать трагических инцидентов, а также исключить парковочные льготы для арендованных машин.

Депутат считает, что в случае реализации этих мер на практике, удастся сохранить формат и преимущества услуг каршеринга, но при этом уменьшить аварийность и риск трагических исходов.

Ранее столичный Дептранс вместе с научно-исследовательским центром "НАМИ" разработал проект по автоматическому снижению скорости автомобилей каршеринга.

Предполагается, что встроенный датчик будет сам ограничивать скорость машины при ее превышении. Сперва эту функцию протестируют на полигоне, а после испытания будут продолжены в городе. Пилот продлится в течение одного года.

