Работа кикшеринга и такси изменится в столице из-за подготовки к 9 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве временно изменятся правила работы сервисов аренды электросамокатов, такси и каршеринга. Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы, сообщает единый транспортный портал столицы.

Изменения будут действовать с 18 апреля по 9 мая.

"Начать и завершить аренду велосипедов и электросамокатов в зонах проведения мероприятия будет нельзя. Для быстрой эвакуации велосипедов будут дежурить сотрудники проката", – говорится в сообщении.

Кроме того, для такси и каршеринга проезд в зонах движения военной техники будет закрыт на время проведения мероприятий. Также 9 мая может быть ограничен выход со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка". Выход со станций "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная" будет по пригласительным билетам и аккредитации.

С 22:20 18 апреля и до конца мероприятия изменятся некоторые маршруты наземного транспорта на юго-востоке, а с 22:40 – на юго-западе Москвы.

Ранее сообщалось, что в апреле и мае также изменится схема движения в Центральном, Западном и Юго-Восточном административных округах столицы. Ограничения затронут также и работу пешеходных переходов. Кроме того, в этих местах водители временно не смогут парковать автомобили.

Автомобилистам напомнили и об ограничениях, которые продолжат действовать до 01:00 18 апреля и с 14:30 24 апреля до 01:00 25 апреля в районе Пушкинской площади в связи с проведением Московского международного кинофестиваля.