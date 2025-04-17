Столичных водителей призвали использовать городской транспорт из-за перекрытий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичных водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за перекрытия движения в связи с проведением Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Предупреждение выпустил Дептранс в своем телеграм-канале.

С 14:30 17 апреля до 01:00 18 апреля под ограничение подпадет участок в районе Пушкинской площади, напомнили в ведомстве.

В настоящее время интенсивное движение зафиксировано на следующих участках:



внешняя сторона Садового кольца от Садовой-Черногрязской улицы до Садовой-Самотечной;

внешняя сторона ТТК от Рижской до Савеловской эстакады;

внутренняя сторона ТТК в районе Киевского путепровода.

Во второй половине дня, согласно прогнозу Дептранса, локальные затруднения ожидаются в центральной части города, на ТТК в районе Бережковского моста и на МКАД от Каширского до Варшавского шоссе.

"Планируйте маршрут заранее. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на телефон во время движения", – заключили в транспортном ведомстве.

Вместе с тем столичным водителям напомнили о перекрытии движения на участках улицы Шаболовки из-за парада трамваев, который пройдет 19 апреля. В частности, с 11:00 до 13:00 будет закрыт участок дороги от проезда Апакова до дома 6, строения 10, на улице Шаболовке.

Также с 14 апреля по 9 июня автомобилисты не смогут воспользоваться одной полосой на участке Новохохловской улицы. Причиной для этого станет проведение инженерных работ. Кроме того, на участке, где будут действовать ограничения, водители временно не смогут припарковаться.

