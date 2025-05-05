Депутат Ветров предложил ввести единый цвет для всех автомобилей каршеринга

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Для автомобилей каршеринга в России могут ввести единую цветовую раскраску. С соответствующим предложением выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT.

По словам депутата, доступность услуги, невысокая стоимость и простота использования делают каршеринг популярным у молодежи без достаточного опыта управления. Таким образом, считает Ветров, каршеринговый автомобиль представляет повышенную опасность на дорогах.

"Прошу вас оценить возможность внедрения единой цветовой раскраски всех автомобилей каршеринга, независимо от компании или сервиса, для сигнального обозначения такого автомобиля на дороге", – говорится в тексте обращения на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта.

Депутат также предложил рассмотреть возможность повышения минимального возрастного порога на управление прокатным автомобилем до 20 лет и установления минимального порога наличия опыта вождения не менее 2 лет.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил запретить доступ к каршерингу лицам, не достигшим 21-летнего возраста. По его словам, также нужно установить в арендованных машинах алкозамки, ограничить максимальную скорость до 120 километров в час и определить минимальный стаж вождения.

Нилов также предложил сделать обязательной функцию дистанционной блокировки двигателя во время преследования полицией нарушителя.