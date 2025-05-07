07 мая, 10:47Технологии
Банки, такси и доставка предупредили москвичей о перебоях интернета
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Операторы связи, такси и банки, сервисы доставки еды и магазины одежды предупреждают жителей Москвы и Подмосковья о перебоях в работе мобильного интернета и связи.
Об этом, в частности, сообщают сервисы "Яндекса", операторы "Билайн" и МТС, онлайн-кинотеатр IVI, Сбербанк и ЮMoney, "Самокат". О возможных сбоях предупреждает онлайн-магазин одежды Lamoda. По данным площадки, вероятны ограничения курьерской доставки, поэтому горожан призвали выбирать доставку товара в пункты выдачи.
"ВкусВилл" уведомил, что в период праздничных дней не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру.
В свою очередь, Мосгортранс рекомендует пассажирам пополнить карту "Тройка" еще до наступления выходных. О сбоях в работе предупредили и в сервисе "Яндекс Такси", пишет ТАСС. Из-за проблем со связью в центре Москвы сервис может работать некорректно. При этом в приложении появились зоны, куда пока нельзя вызывать такси. Аналогичные ограничения появились в приложении "Ситимобила".
Кроме того, в Москве и Подмосковье не исключены сложности в осуществлении переводов между счетами, а также оплатой через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом рассказали в телеграм-канале СБП.
"Также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн", – говорится в сообщении.
Перебои со связью возможны в Москве с 7 по 9 мая, сообщала ранее пресс-служба мэра и правительства столицы. Причина неполадок заключается в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
В частности, ожидается прибытие большого количества иностранных делегаций, поэтому в городе будут действовать ограничения. В Москве уже временно приостановили работу велопроката по причине перебоев в работе сотовых операторов.