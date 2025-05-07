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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Иванова и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.



"Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", – написал он в телеграм-канале.

Ограничения вводятся в работу аэропорта Ярославля не первый раз за последние сутки. Они действовали вечером во вторник, 6 мая, и днем среду, 7 мая.

Тем временем петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома принял 74 самолета. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в авиагавани организована мобильная приемная, в которой правоохранители будут работать с пассажирами задержанных рейсов.

Также сотрудники ведомства проконтролируют соблюдение прав граждан и предоставление им услуг по федеральным авиационным правилам.