07 мая, 11:59Транспорт
Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Ярославля
Фото: 123RF/iakovenko
Временные ограничения на посадку и вылет самолетов введены в аэропорту Ярославля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Воздушная гавань Туношна временно не принимает и не отправляет рейсы с 11:35 по московскому времени.
Ранее ограничения уже вводились в этом аэропорту. Они действовали с вечера вторника, 6 мая, по 10:59 среды, 7 мая.
В авиакомпании "Аэрофлот" предупредили о возможных отменах рейсов или их объединении из-за введенных в российских аэропортах ограничений. При этом гражданам будет предложена возможность поменять билеты на другой рейс или полностью вернуть их стоимость.
Об отмене ряда рейсов предупредили и в компании "Победа". Возможны задержки и перенаправление самолетов на запасные аэродромы.