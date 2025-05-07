Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Ярославля

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Временные ограничения на посадку и вылет самолетов введены в аэропорту Ярославля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань Туношна временно не принимает и не отправляет рейсы с 11:35 по московскому времени.

Ранее ограничения уже вводились в этом аэропорту. Они действовали с вечера вторника, 6 мая, по 10:59 среды, 7 мая.

В авиакомпании "Аэрофлот" предупредили о возможных отменах рейсов или их объединении из-за введенных в российских аэропортах ограничений. При этом гражданам будет предложена возможность поменять билеты на другой рейс или полностью вернуть их стоимость.

Об отмене ряда рейсов предупредили и в компании "Победа". Возможны задержки и перенаправление самолетов на запасные аэродромы.

