Песков заявил об усилении мер безопасности в Москве перед Днем Победы

В Москве усилили меры безопасности, в том числе это касается ограничений в работе привычных сервисов. Ситуацию с усиленными мерами безопасности прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, всеми спецслужбами и военными принимаются необходимые меры для того, чтобы празднование Дня Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке. Песков отметил, что могут быть ограничения в работе мобильного интернета.

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