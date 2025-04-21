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21 апреля, 10:00

Мэр Москвы

Собянин рассказал о масштабных инвестициях в обрабатывающие производства Москвы

Собянин рассказал о масштабных инвестициях в обрабатывающие производства Москвы

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Столичные предприниматели вложили в перерабатывающую промышленность более 386 миллиардов рублей в 2024 году. Всего за год объем инвестиций вырос на треть.

Как уточнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, 120,5 миллиарда было вложено в производство компьютеров, а также электронных и оптических изделий. Основной площадкой для локализации высоких технологий стала особая экономическая зона "Технополис "Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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