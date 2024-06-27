Врачи больницы имени Кончаловского выявили донора с необычным фенотипом крови

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Врачи отделения трансфузиологии ГКБ имени Кончаловского выявили ранее не зарегистрированный фенотип крови у москвича, который пришел сдавать кровь в рамках донорской акции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, кровь этого пациента в будущем поможет спасти жизни тех, кто имеет такую же особенность. Она подчеркнула, что при переливании донорского материала важно учитывать вариант резус-фактора.

"Столичный банк крови способен удовлетворить потребности в самых разных случаях. Стать донором можно в Центре крови имени Гаврилова и 11 крупных отделениях на базе многопрофильных стационаров. Ежегодно туда обращаются более 100 тысяч человек и заготавливается свыше 250 тысяч литров крови", – добавила Ракова.

Специалисты медучреждения обнаружили, что у москвича вторая группа крови и D-отрицательный резус-фактор. Более детальный анализ выявил антиген D, однако точный фенотип так и не был определен.

Около 100 тысяч жителей столицы стали донорами крови в 2023 год. По словам Раковой, трансфузия компонентов крови проводится в системе здравоохранения Москвы каждые пять минут. Почти треть из тех, кто стал донором, сделали это впервые, уточнила она. Заммэра обратила внимание, что в центрах переливания специалисты работают на новейшем оборудовании и используют современные технологии.

