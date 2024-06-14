Родион Газманов стал донором крови для пациентов центра детской гематологии и онкологии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Музыкант и член общественного совета ЗАО Родион Газманов сдал кровь в центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Это медучреждение специализируется на лечении маленьких пациентов со сложными диагнозами, передает Агентство "Москва".

Газманов посетил отделение 14 июня в рамках празднования Всемирного дня донора. Музыкант считает, что россиян нужно мотивировать сдавать кровь не только по особым случаям, но и на регулярной основе.

"Как говорят врачи, это позволит сформировать банк необходимой крови, сохранить ее для пациентов в лучшем качестве. В крови постоянно нуждаются онкологические больные, в том числе дети, а также бойцы СВО, получившие ранения, и множество других людей", – подчеркнул российский исполнитель.

Группа крови Газманова считается дефицитной. Музыкант является постоянным донором. Последний раз он сдавал кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что около 100 тысяч жителей столицы стали донорами крови в 2023 году. По ее словам, всего заготовили свыше 250 тысяч литров. Почти треть из тех, кто стал донором, сделали это впервые, уточнила она.

Между тем на "Госуслугах" доступны сервисы для доноров. В министерстве цифрового развития РФ рассказали, что информацию о донорстве крови и костного мозга можно найти в разделе "Здоровье".

