Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 10:25

Город

"Мой район. Новости": вокруг Ивановских прудов создадут прогулочные пространства

"Мой район. Новости": вокруг Ивановских прудов создадут прогулочные пространства

"Мой район. Новости": началась реставрация корпуса № 10 Морозовской больницы

Собянин: новая эстакада поможет сократить время на дорогу для жителей ВАО

В Москве пройдет форум "Навигатор поступления" с участием более 50 вузов

"Сити": где в Москве подают вкусные куличи

Синоптики обещают жаркие пасхальные выходные в столице

В Москве проходит Международный онкологический конгресс

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

До 5–15 км/ч будут замедляться самокаты в пешеходных зонах Москвы

"Это Москва. Инфраструктура": красные дома

Комфортные прогулочные зоны создадут возле Ивановских прудов. Проект благоустройства поддержали жители на портале "Активный гражданин". В 2024 году там уже провели реабилитацию Нижнего и Верхнего прудов, а в этом году возле воды создадут места для тихого отдыха.

Вдобавок к этому, находящийся неподалеку фонтан реконструируют и сделают сухим, а еще обновят детские площадки, обустроят зону воркаута, площадку с уличными тренажерами и скейт-парк.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городблагоустройствовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика