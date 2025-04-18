"Мой район. Новости": вокруг Ивановских прудов создадут прогулочные пространства

Комфортные прогулочные зоны создадут возле Ивановских прудов. Проект благоустройства поддержали жители на портале "Активный гражданин". В 2024 году там уже провели реабилитацию Нижнего и Верхнего прудов, а в этом году возле воды создадут места для тихого отдыха.

Вдобавок к этому, находящийся неподалеку фонтан реконструируют и сделают сухим, а еще обновят детские площадки, обустроят зону воркаута, площадку с уличными тренажерами и скейт-парк.

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