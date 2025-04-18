18 апреля, 10:25Город
"Мой район. Новости": вокруг Ивановских прудов создадут прогулочные пространства
Комфортные прогулочные зоны создадут возле Ивановских прудов. Проект благоустройства поддержали жители на портале "Активный гражданин". В 2024 году там уже провели реабилитацию Нижнего и Верхнего прудов, а в этом году возле воды создадут места для тихого отдыха.
Вдобавок к этому, находящийся неподалеку фонтан реконструируют и сделают сухим, а еще обновят детские площадки, обустроят зону воркаута, площадку с уличными тренажерами и скейт-парк.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".