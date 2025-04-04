Собянин сообщил о завершении капремонта еще в одном корпусе Боткинской больницы

В научно-клиническом центре имени Боткина завершили реставрацию корпуса, построенного в 1909 году. Здание, где в свое время лечился Владимир Ленин, является объектом культурного наследия.

Как отметил Сергей Собянин, при обновлении корпуса провели капитальный ремонт, чтобы сохранить архитектурные особенности начала XX века. Теперь в здании разместился научно-академический центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.