Эксперт Хвостов: абитуриентам могут начислить баллы за индивидуальные достижения

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При поступлении в вузы принимаются во внимание баллы за индивидуальные достижения. Об этом в беседе с RT рассказал директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума "Навигатор поступления" Александр Хвостов.

Он выделил абитуриентов, которые имеют шансы на поступление без вступительных испытаний.

"К этой категории относятся призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), а также олимпиад, перечисленных в перечне олимпиад школьников и их уровней на 2024–2025 учебный год министерства науки и высшего образования РФ", – сказал Хвостов.

При этом он подчеркнул, что вузы сами решают, какую льготу предоставить победителям и призерам олимпиад. Выпускники с соответствующими дипломами поступают в первой из двух волн зачисления.

"Нужно помнить, что перечневые олимпиады требуют подтверждения результатом профильного экзамена (балл должен быть не ниже 75) и правом БВИ можно воспользоваться при поступлении только на одну программу", – добавил Хвостов.

Также помочь при поступлении может начисление 100 баллов по предмету экзамена, соответствующего профилю олимпиады, подчеркнул эксперт.

"Эта льгота часто предоставляется тем, кто, например, получил диплом призера олимпиады 2-го уровня или же не стал использовать право БВИ при поступлении на конкретное направление. Право на 100 баллов можно использовать неоднократно", – добавил он.

В числе индивидуальных достижений, за которые могут начислить до 10 дополнительных баллов, Хвостов назвал диплом регионального этапа ВсОШ, аттестат с отличием, хорошее итоговое сочинение, волонтерство и военную службу. Отдельную категорию составляют лица с преимущественным правом, добавил эксперт.

Объем бюджетных мест в вузах сохранится на уровне этого года в 2025 учебном году. Как уточнили в Минобрнауки, при установлении количества мест учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тысяч человек, а также необходимость предоставления не менее 33% выпускников бакалавриата мест на бюджетной основе в магистратуре.