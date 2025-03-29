"Мой район. Новости": в больнице имени Логинова обновляют корпуса

Пациенты больницы имени Логинова в районе Перово смогут лечиться в полностью модернизированных корпусах. Медучреждение является одним из ключевых онкологических стационаров столицы.

Сейчас в клинике идет масштабная реконструкция. Больница оказывает медицинскую помощь более чем по 20 направлениям, включая онкологию. В прошлом году здесь начали проводить операции по трансплантации костного мозга.

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