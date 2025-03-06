Москвичам рассказали, как во флагмане НИИ им Склифосовского проводят операции без разрезов

За два года работы флагманского центра при НИИ имени Склифосовского более 120 тысяч пациентов получили необходимую медицинскую помощь. Центр оснащен современным оборудованием, что позволяет врачам проводить сложные манипуляции всего за сутки.

Например, в отделении эндоскопии и внутрипросветной хирургии специалисты восстанавливают проходимость дыхательных путей без разрезов на коже, используя инновационные методы.

Особое внимание уделено логистике и маршрутизации пациентов. На первом этаже центра расположена противошоковая реанимация, где оказывают помощь самым тяжелым пациентам, включая пострадавших в ДТП.

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