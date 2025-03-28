Собянин: москвичи посетили офтальмологов в поликлиниках за год более 3,7 млн раз

Москвичи посетили офтальмологов в городских поликлиниках почти 4 миллиона раз за последний год. О том, как пациентам помогают решить проблемы со зрением в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, офтальмологическую помощь в Москве вывели на новый уровень. В каждом филиале поликлиники есть специализированный кабинет с современным оборудованием. В 2024 году столичные врачи-офтальмологи выполнили больше 68 тысяч микрохирургических операций, тогда как в 2010-м – 17 тысяч.

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