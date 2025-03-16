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16 марта, 15:15

Город

В фудмолле "Три вокзала.Депо" откроют восемь летних веранд

В фудмолле "Три вокзала.Депо" откроют восемь летних веранд

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Московские рестораторы начали готовить к открытию летние веранды. Несмотря на холодную погоду, в некоторых заведениях уже монтируют конструкции. В фудмолле "Три вокзала.Депо" планируют открыть восемь веранд, включая площадку на крыше, где будут проходить концерты, стендапы и спортивные мероприятия.

Посетители с нетерпением ждут начала сезона. Москвичи отмечают, что веранды создают атмосферу уюта, позволяют наслаждаться архитектурой города и проводить вечера на свежем воздухе.

Эксперты напоминают, что перед открытием кафе необходимо получить все согласования, так как веранды располагаются на пешеходных зонах и могут влиять на городскую среду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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