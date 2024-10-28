Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московскому водопроводу исполнилось 220 лет, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, самый первый водопровод в городе – Екатерининский (Мытищинский) – открылся в 1804 году. О нем напоминает Ростокинский акведук. Мэр рассказал, что вода из Мытищ переправлялась самотеком через реку Яузу и поступала на водоразборные фонтаны.



На сегодняшний день в Москве работают четыре станции водоподготовки: Северная, Восточная, Рублевская и самая молодая – Западная. Последней недавно исполнилось 60 лет. Столицу обеспечивают 15 водохранилищ. Они расположены в Московской, Смоленской и Тверской областях.



"Благодаря современным технологиям – озоносорбции и мембранной ультрафильтрации – из кранов москвичей течет чистая питьевая вода высокого качества", – заявил Собянин.



Он рассказал, что с 2012 года город модернизирует систему водоснабжения ТиНАО. Реконструированы 24 водозаборных узла, еще 18 объектов переведены с подземных источников на воду Западной станции.



Специалисты водного хозяйства столицы также помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска, заключил мэр.

С начала года в Москве провели свыше двух миллионов проверок качества воды, по результатам которых подтвердилось соответствие всех взятых образцов нормам.

Ежедневно мегаполис потребляет около трех миллионов кубометров воды, а в Москве проложено примерно 13 тысяч километров водопроводных сетей. Все эти системы требуют регулярного контроля и своевременных корректировок параметров при необходимости.

Качество воды проверяется с помощью современных технологий по 184 физико-химическим и биологическим показателям. Кроме того, на станциях водоподготовки и в распределительной сети также функционирует свыше 500 автоматических анализаторов, которые постоянно мониторят изменения в составе воды.