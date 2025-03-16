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16 марта, 09:15

Транспорт

В Москве открылся сезон проката самокатов и велосипедов

В Москве открылся сезон проката самокатов и велосипедов

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В столице стартовал сезон проката самокатов и велосипедов. В этом году он начался раньше из-за аномально теплой погоды, но в случае ухудшения погодных условий аренду временно приостановят.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, этот сезон проката электросамокатов имеет важное отличие: теперь пользователям необходимо пройти обязательную верификацию через аккаунт на портале mos.ru.

Верификация доступна и туристам, но для регистрации потребуется номер телефона российского оператора. В этом году также обновили автопарк кикшеринга и увеличили размер номерных знаков на устройствах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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