Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 17:50

Транспорт

"Мой район. Новости": на причале ЗИЛ откроют первую экскурсию на электросудах

"Мой район. Новости": на причале ЗИЛ откроют первую экскурсию на электросудах

В Мнёвниках построят уникальный цирк с бассейном вокруг сцены

Москвичам рассказали, куда сходить в столице на выходных

"Интервью": Наталья Бочкарева – о Московской неделе моды

Собянин: территории более 50 транспортных объектов благоустроят в 2025 году

С городской фермы на ВДНХ убежала олениха

Московские молодожены смогут пожениться среди сакуры в Бирюлевском дендропарке

В Москве начали использовать новые технологии для лечения онкологии у детей

Фестиваль "Крымская весна" стартовал на Тверской площади в Москве

"Москва едет": разнообразный транспорт

Москвичи смогут прокатиться на электросудах, приняв участие в первой экскурсии, которая пройдет 15 марта. Это часть пилотного проекта Музея транспорта. Экскурсия будет проходить от причала ЗИЛ до Южного речного вокзала, пассажиры смогут узнать историю столичных районов и увидеть Москву с реки.

Популярность водного транспорта в столице выросла на 93%, электротрамваи уже стали частью транспортной сети города. В столице работают два круглогодичных маршрута, а к 2030 году планируется запуск еще пяти.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городтранспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика