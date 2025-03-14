"Мой район. Новости": на причале ЗИЛ откроют первую экскурсию на электросудах

Москвичи смогут прокатиться на электросудах, приняв участие в первой экскурсии, которая пройдет 15 марта. Это часть пилотного проекта Музея транспорта. Экскурсия будет проходить от причала ЗИЛ до Южного речного вокзала, пассажиры смогут узнать историю столичных районов и увидеть Москву с реки.

Популярность водного транспорта в столице выросла на 93%, электротрамваи уже стали частью транспортной сети города. В столице работают два круглогодичных маршрута, а к 2030 году планируется запуск еще пяти.

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