Столичный портал потребителя может помочь москвичам встретить весну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Материалы столичного портала потребителя prav.mos.ru помогут горожанам без потерь встретить весну, сообщили в департаменте информационных технологий города Москвы.

"Решая множество вопросов, которые обычно возникают весной, не стоит забывать о том, что главным критерием при выборе товаров и услуг остается их качество", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Статьи портала расскажут о том, как правильно сдать вещи в химчистку, выбрать одежду и обувь, выгодно приобретать вещи на сезонных распродажах и о том, как вернуть товар в магазин.

Помимо этого, портал поможет москвичам выбрать биологически активные добавки, вернуть их обратно и даже правильно подготовить автомобиль к периоду активных поездок.

"Если же ремонт авто не проведен в установленный срок или услуги оказаны некачественно, то потребитель может по своему выбору назначить исполнителю новый срок оказания услуги, потребовать возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или отказаться от исполнения договора", – добавили в столичном департаменте.

Подробнее о защите прав потребителя в сфере технического обслуживания авто можно узнать в соответствующей статье.

Если между клиентом и продавцом возникла спорная ситуация, а решать проблему по устному обращению они отказываются, потребитель имеет право составить письменную претензию. Прочитать об этом можно в статье "Досудебный порядок урегулирования спора по вопросам защиты прав потребителя". При этом составить претензию поможет готовый шаблон.

Портал потребителя может помочь жителям столицы выбирать медицинские организации. Помимо удобного расположения, времени приема и стоимости процедур, стоит обратить внимание и на отзывы клиентов, исключить вероятность мошенничества.

