Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 13:15

Транспорт

Сезон проката самокатов и велосипедов открыт в Москве

Сезон проката самокатов и велосипедов открыт в Москве

Собянин: станция метро "Достоевская" строится на кольцевой линии в Москве

Проект с бесплатными экскурсиями на речном электротранспорте стартовал в Москве

Бесплатные экскурсии курсируют на речном электротранспорте

Новости регионов: в Норильске из-за метели задержаны несколько рейсов

В этом году 34 новых поезда "Москва-2024" выйдут на линии метро

Собянин: согласован проект оформления станции метро "Бульвар Генерала Карбышева"

В столице изменятся 20 маршрутов наземного транспорта

График движения поездов на МЦД-4 изменился в эти выходные

"Московский патруль": в столице изменились правила пользования электронных самокатов

Сезон проката самокатов и велосипедов открыт в Москве, сообщил столичный Дептранс. Для горожан доступно 60 тысяч электросамокатов и более 20 тысяч велосипедов.

В этом году сезон начали на неделю раньше, с приходом в город климатической весны. В случае осадков или возвращения отрицательных температур сервисы аренды поставят на паузу до улучшения погодных условий. Для повышения безопасности поездок с этого года изменены правила проката самокатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика