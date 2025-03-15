Сезон проката самокатов и велосипедов открыт в Москве, сообщил столичный Дептранс. Для горожан доступно 60 тысяч электросамокатов и более 20 тысяч велосипедов.

В этом году сезон начали на неделю раньше, с приходом в город климатической весны. В случае осадков или возвращения отрицательных температур сервисы аренды поставят на паузу до улучшения погодных условий. Для повышения безопасности поездок с этого года изменены правила проката самокатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.