"Мой район. Новости": во Внукове открыли новый корпус школы с IT-полигоном и музеем

В районе Внуково начал работу новый корпус школы № 1788. В здании оборудованы лаборатории, мастерские, медиатека и IT-полигон, а в будущем появится и школьный музей с находками поискового отряда.

Ученики уже начали занятия в креативных пространствах, где совмещены предметы истории, музыки, технологии и изобразительного искусства. Всего в новом корпусе будут учиться около тысячи детей.

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