17 апреля, 12:30Город
В Москве стартовала программа повышения квалификации учителей точных наук
В столице запустили масштабную программу повышения квалификации учителей математики и естественных наук. Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, обучение уже начали 14 тысяч педагогов. Первая встреча прошла 15 апреля, занятия и консультации будут продолжаться в течение всего учебного года.
Учителя подготовят дополнительные курсы для школьников с 1-го по 6-й класс. Новые занятия не будут дублировать школьную программу – упор сделают на творческие задачи, развитие логики и аналитического мышления. Курсы стартуют в сентябре и станут частью стратегии по усилению математической подготовки в московских школах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.