В Москве стартовала программа повышения квалификации учителей точных наук

В столице запустили масштабную программу повышения квалификации учителей математики и естественных наук. Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, обучение уже начали 14 тысяч педагогов. Первая встреча прошла 15 апреля, занятия и консультации будут продолжаться в течение всего учебного года.

Учителя подготовят дополнительные курсы для школьников с 1-го по 6-й класс. Новые занятия не будут дублировать школьную программу – упор сделают на творческие задачи, развитие логики и аналитического мышления. Курсы стартуют в сентябре и станут частью стратегии по усилению математической подготовки в московских школах.

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