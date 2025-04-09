ГД приняла закон с ограничениями для педагогов с дипломом из частной организации

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Госдума приняла закон, согласно которому переподготовка педагогов с дипломами будет вестись только в муниципальных и государственных организациях. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Инициативу, направленную на повышение качества дополнительного образования учителей, поддержало большинство чиновников, уточнил спикер нижней палаты.

Володин привел в пример статистику экспертов, согласно которой в 2023 году около 7 000 организаций предоставляли услуги по переобучению педагогов, из которых только 15% имели статус учебного или научного центра.

При этом в дистанционном формате было организовано 155 тысяч курсов переподготовки и 38,7 тысячи программ повышения квалификации, что составляет более половины от общего количества.

"Они открыто рекламируют возможность получения онлайн практически любых дипломов. Только на одном из таких сайтов, не выходя из дома, предлагается пройти свыше 1,5 тысячи курсов и 4 тысяч программ", – возмутился Володин.

По мнению чиновника, ситуация вызывает сомнения в качестве переобучения преподавателей и искажает реальную картину обеспеченности педагогическими кадрами в системе образования.

В результате в некоторых школах один учитель может преподавать несколько предметов, в том числе не связанных между собой, имея на руках документы, купленные в интернете у частных фирм.

Принятый закон остановит эту тенденцию, подчеркнул председатель ГД. Таким образом, дообразование педагогов будет доступно в образовательных организациях, созданных государством, субъектом РФ, муниципальным образованием или с их участием в уставном капитале.

Еще они смогут обратиться в учреждения, учредителями которых являются госкорпорации и госкомпании, в том числе "Сириус" и "Сколково", а также в общероссийские спортивные федерации (для педагогов в области физической культуры и спорта).

"От качества образования зависит развитие экономики и будущее нашей страны", – резюмировал Володин.

Вместе с тем в России могут ввести стимулирующие выплаты для учителей, чьи ученики добиваются успеха на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников. Соответствующий указ издал Владимир Путин.

Более того, преподавать в колледжах и техникумах, возможно, разрешат студентам старших курсов вузов. Однако только тем, кто успешно сдаст промежуточные аттестации за три года и получит дополнительное профессиональное образование в области педагогики.