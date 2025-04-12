Сергей Собянин рассказал о достижениях колледжа имени Годовикова за 95 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Политехническому колледжу имени Н. Н. Годовикова исполнилось 95 лет. За это время колледж выпустил более 50 тысяч специалистов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Авиационный техникум, с которого началась история колледжа, был открыт на базе Московского машиностроительного вечернего рабочего техникума. В 1938 году он получил имя бортмеханика экипажа знаменитого летчика Сигизмунда Леваневского Николая Годовикова.

Среди его выпускников оказались семеро Героев Советского Союза, Герои Социалистического Труда, а также лауреаты государственных премий и выдающиеся деятели науки.

Разработки выпускников колледжа помогали стране активно развивать свою авиацию. Например, Николай Кузнецов создал несколько типов авиадвигателей. Вплоть до настоящего времени они используются при строительстве современных российских самолетов. В его честь было решено назвать стратегический бомбардировщик Ту-160.

В настоящий период студенты колледжа могут получить образование по 20 направлениям. В учебном заведении изучаются авиастроение, мехатроника, графический дизайн и юриспруденция. При этом в следующем учебном году планируется дать старт новым программам, которые позволят студентам получить профессию в сфере эксплуатации и обслуживания роботизированных производств и пилотажно-навигационных комплексов.

Более 70% образовательного процесса отводится под практику. Студенты проходят ее как в самом учебном заведении, так и на предприятиях и подмосковных аэродромах. Кроме того, в 2024 году в колледже обновили 12 мастерских и лабораторий.

12 апреля в 48 столичных колледжах пройдет единый день открытых дверей. Школьников познакомят с перспективными направлениями обучения. Мероприятия, посетить которые смогут все желающие, пройдут в рамках федерального проекта "Профессионалитет".