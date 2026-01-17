Форма поиска по сайту

Путин пошутил о чертях в столичном метро

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин во время осмотра электродепо Московского метрополитена "Аминьевское" пошутил о суевериях горожан, которые в прошлом веке боялись метро. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время осмотра выставки образцов беспилотных систем президенту рассказали, что в прошлом гражданам разрешали курить в вагонах метро из-за боязни "чертей в подземке".

"Чтобы отгонять? Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех", – сказал в ответ Путин.

В свою очередь, Сергей Собянин напомнил, что для спокойствия пассажиров в вагонах метро также устанавливали удобные сиденья и патефоны. Таким образом удавалось снизить напряжение у пассажиров.

Путин и Собянин дали старт тестированию первого в стране беспилотного поезда метро модели "Москва-2024". Испытания поезда начались на Большой кольцевой линии. На первом этапе поезд будет двигаться без пассажиров, а для наблюдения за работой системы и обеспечения безопасности в кабине будет находиться машинист.

По словам мэра Москвы, уже в 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами, а к 2030 году планируется запустить первую линию беспилотного метро.

Первый в России беспилотный поезд метро начнет перевозить пассажиров в 2027 году

