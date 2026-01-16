Свыше 24 млн раз пассажиры оплатили проезд в транспорте Москвы по СБП

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С момента введения оплаты проезда с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в московском транспорте этой услугой воспользовались свыше 24 миллионов раз, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве напомнили, что оформить бесплатную подписку можно в приложении "Метро Москвы" через СБП. Для проезда в метро, на МЦК и на регулярном речном транспорте необходимо сгенерировать QR-код и отсканировать его на турникете. В трамвае, автобусе и электробусе нужно, наоборот, отсканировать камерой смартфона QR-код на валидаторе.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, Москва является мировым лидером по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте.

"По задаче Сергея Собянина мы постоянно совершенствуем билетную систему, уделяя особое внимание инновационным отечественным сервисам. СБП – это удобно и экологично, потому что для оплаты не нужна банковская карта: средства покупателя поступают напрямую на счет продавца", – отметил он.

Заммэра добавил, что сервис принадлежит Банку России и полностью соответствует современным требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что число оплат проезда при помощи виртуальной карты "Тройка" в декабре 2025 года выросло на 65% по сравнению с показателем 2024-го. В прошлом году пассажиры совершили по виртуальной карте более 9 миллионов проходов. При этом в общей сложности горожане выпустили свыше 260 тысяч цифровых "Троек".