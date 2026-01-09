09 января, 16:33Транспорт
Размеры штрафов за неоплаченный проезд изменились в столице
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Размеры штрафов за неоплаченный проезд изменились в городском транспорте Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Как уточнило ведомство, теперь нарушители должны будут заплатить 5 тысяч рублей за неправомерное использование социальной карты для оплаты проезда.
"Оплата проезда – это вклад в развитие городского транспорта. Все средства идут на расширение маршрутной сети, развитие подвижного состава и внедрение новых пассажирских сервисов", – говорится в сообщении.
Пассажиров призвали оплачивать поездку сразу при входе в транспорт и пополнять карту заранее.
Ранее россиян предупредили о штрафе за перевозку зимнего инвентаря без чехла в общественном транспорте. Поездка с лыжами и сноубордом в общественном транспорте регулируется правилами перевозки багажа и законом не запрещена.
Риск получить штраф появляется, когда инвентарь с открытыми острыми частями превышает установленные габариты и за него не оплачено дополнительное место.