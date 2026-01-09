Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 16:33

Транспорт

Размеры штрафов за неоплаченный проезд изменились в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Размеры штрафов за неоплаченный проезд изменились в городском транспорте Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как уточнило ведомство, теперь нарушители должны будут заплатить 5 тысяч рублей за неправомерное использование социальной карты для оплаты проезда.

"Оплата проезда – это вклад в развитие городского транспорта. Все средства идут на расширение маршрутной сети, развитие подвижного состава и внедрение новых пассажирских сервисов", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали оплачивать поездку сразу при входе в транспорт и пополнять карту заранее.

Ранее россиян предупредили о штрафе за перевозку зимнего инвентаря без чехла в общественном транспорте. Поездка с лыжами и сноубордом в общественном транспорте регулируется правилами перевозки багажа и законом не запрещена.

Риск получить штраф появляется, когда инвентарь с открытыми острыми частями превышает установленные габариты и за него не оплачено дополнительное место.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика