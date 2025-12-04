Юрист Русяев: за провозку лыж без чехла в общественном транспорте грозит штраф

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиян могут оштрафовать за перевозку зимнего инвентаря без чехла в общественном транспорте. Об этом News.ru рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, поездка с лыжами и сноубордом в общественном транспорте регулируется правилами перевозки багажа и законом не запрещена.

Риск получить штраф появляется, когда инвентарь с открытыми острыми частями превышает установленные габариты и за него не оплачено дополнительное место.

"В большинстве случаев санкция по регионам начинается примерно от 100 рублей, а за неоплаченный крупный багаж в метро Москвы размер фиксирован – 2 тысячи рублей", – отметил Русяев.

Юрист подчеркнул, что в этом случае действует Федеральный закон № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". В его 22-й статье указано, что пассажир может бесплатно провезти одну единицу ручной клади, а отдельно от нее – одну пару лыж в чехле.

В столичном Кодексе об административных правонарушениях в статье 10.9 ("Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС") есть список запрещенных действий. Среди них – провоз колющих и легко бьющихся предметов без чехла, также прямо упомянуты лыжи и коньки.

Эксперт заявил, что за это предусмотрено предупреждение или штраф. В случаях, когда инвентарь крупный и не укладывается по габаритам, который перевозчик относит к ручной клади, действуют правила перевозки багажа.

Несмотря на разницу штрафов в наземном транспорте разных субъектов страны, если пассажир отказывается оплачивать допместо за провоз крупного багажа, то речь идет о нарушении порядка оплаты проезда.

Юрист также добавил, что в некоторых региональных КоАП есть еще одно положение. Оно гласит, что за провоз багажа, мешающего проходу, закрывающего двери или представляющего угрозу, могут назначить штраф от 100 рублей и выше, а в некоторых субъектах – до 2 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за провоз лекарств в самолете могут завести уголовное дело. Препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества, необходимо задекларировать, чтобы не возникло проблем на границе. Пассажир, который берет в самолет с собой такие лекарства, также должен иметь при себе рецепт от врача.