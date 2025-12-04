Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 12:37

Общество
Главная / Новости /

Юрист Русяев: за провозку лыж без чехла в общественном транспорте грозит штраф

Россиян предупредили о штрафе за провозку лыж без чехла в транспорте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиян могут оштрафовать за перевозку зимнего инвентаря без чехла в общественном транспорте. Об этом News.ru рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, поездка с лыжами и сноубордом в общественном транспорте регулируется правилами перевозки багажа и законом не запрещена.

Риск получить штраф появляется, когда инвентарь с открытыми острыми частями превышает установленные габариты и за него не оплачено дополнительное место.

"В большинстве случаев санкция по регионам начинается примерно от 100 рублей, а за неоплаченный крупный багаж в метро Москвы размер фиксирован – 2 тысячи рублей", – отметил Русяев.

Юрист подчеркнул, что в этом случае действует Федеральный закон № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". В его 22-й статье указано, что пассажир может бесплатно провезти одну единицу ручной клади, а отдельно от нее – одну пару лыж в чехле.

В столичном Кодексе об административных правонарушениях в статье 10.9 ("Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС") есть список запрещенных действий. Среди них – провоз колющих и легко бьющихся предметов без чехла, также прямо упомянуты лыжи и коньки.

Эксперт заявил, что за это предусмотрено предупреждение или штраф. В случаях, когда инвентарь крупный и не укладывается по габаритам, который перевозчик относит к ручной клади, действуют правила перевозки багажа.

Несмотря на разницу штрафов в наземном транспорте разных субъектов страны, если пассажир отказывается оплачивать допместо за провоз крупного багажа, то речь идет о нарушении порядка оплаты проезда.

Юрист также добавил, что в некоторых региональных КоАП есть еще одно положение. Оно гласит, что за провоз багажа, мешающего проходу, закрывающего двери или представляющего угрозу, могут назначить штраф от 100 рублей и выше, а в некоторых субъектах – до 2 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за провоз лекарств в самолете могут завести уголовное дело. Препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества, необходимо задекларировать, чтобы не возникло проблем на границе. Пассажир, который берет в самолет с собой такие лекарства, также должен иметь при себе рецепт от врача.

Читайте также


обществотранспорт

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика